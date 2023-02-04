В Белгородской области после атаки ВСУ произошел пожар на предприятии

В ночь на субботу, 4 февраля, гражданский промышленный объект в Борисовке был атакован со стороны Вооруженных сил Украины. Пожар локализован, его ликвидируют. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В ночь на субботу, 4 февраля, гражданский промышленный объект в Борисовке был атакован со стороны Вооруженных сил Украины. Пожар на заводе локализован, его ликвидируют. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали. ⠀

«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения „желтого“ уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент РФ Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области», — написал глава региона.