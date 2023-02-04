В Белгородской области обстреляли село Красное

В субботу, 4 февраля, в Шебекинском городском округе обстреляли село Красное. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В субботу, 4 февраля, в Шебекинском городском округе обстреляли село Красное. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Самое главное — пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи», — сообщается в посте.

На месте работают аварийные и оперативные службы. Последствия обстрела ликвидируют.

Напомним, в ночь на субботу, 4 февраля, гражданский промышленный объект в Борисовке был атакован со стороны Вооруженных сил Украины. На заводе произошел крупный пожар.