У самолета рейсом Пхукет — Москва во время разгона лопнули шасси

У самолета, направлявшегося из провинции Таиланда Пхукета в Москву, перед взлетом лопнули шасси. Пассажиры успели снять происходящее на видео.

У самолета, направлявшегося из провинции Таиланда Пхукета в Москву, перед взлетом лопнули шасси. Пассажиры успели снять происходящее на видео. В итоге самолет не смог вылететь из-за лопнувших шасси, сообщает РЕН ТВ в субботу, 4 февраля.

Во время разгона перед взлетом раздался хлопок. На кадрах видно, как из-под самолета идет густой дым.

В настоящее время пассажиры находятся в аэропорту. Выясняются подробности ЧП.