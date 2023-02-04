США впервые перечислили Украине конфискованные российские активы

США перечислили на нужды Украины более пяти миллионов долларов, которые конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда.

США перечислили на нужды Украины более пяти миллионов долларов, которые конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда.

Американские власти впервые конфисковали активы россиян, оказавшихся под санкциями.

«Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине», — сказал Гарланд.

Заявление подтвердил его украинский коллега Андрей Костин. По его словам, деньги предназначены для восстановления страны.

Называется сумма в 5 379 876 долларов и 94 цента, которые находились в Sunflower Bank на счету Малофеева. Бизнесмен подвергся санкциям США еще в 2014 году, повторно — в апреле 2022-го за действия, «направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины».