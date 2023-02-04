США впервые перечислили Украине конфискованные российские активы

США перечислили на нужды Украины более пяти миллионов долларов, которые конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщает телеканал
Американские власти впервые конфисковали активы россиян, оказавшихся под санкциями.
«Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине», — сказал Гарланд.
Заявление подтвердил его украинский коллега Андрей Костин. По его словам, деньги предназначены для восстановления страны.
Называется сумма в 5 379 876 долларов и 94 цента, которые находились в Sunflower Bank на счету Малофеева. Бизнесмен подвергся санкциям США еще в 2014 году, повторно — в апреле 2022-го за действия, «направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины».