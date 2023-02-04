Скончался рязанский тренер по самбо Юрий Ривкин

Ушел из жизни рязанский тренер по самбо, мастер спорта СССР Юрий Рувимович Ривкин. Об этом сообщается в группе «Рязань» в субботу, 4 февраля.

Ушел из жизни рязанский тренер по самбо, мастер спорта СССР Юрий Рувимович Ривкин. Об этом сообщается в группе « Рязань » в субботу, 4 февраля.

«Сегодня на 73-м году скончался один из старейших рязанских тренеров, мастер спорта СССР, Народный тренер-наставник России по самбо Ривкин Юрий Рувимович», — говорится в сообщении.

Прощание пройдет в понедельник, 6 февраля, в 11:00, в морге ОКБ.