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Рязанка взяла «зеркальный кредит» и перевела 700 тысяч рублей мошенникам
Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жительница Рязани лишилась 700 тысяч рублей, переведя их мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции по Московскому району обратилась 30-летняя женщина. Она подала заявление о том, что из-за мошенников в несколько этапов потеряла 700 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что с женщиной по телефону связался незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются от ее имени оформить кредит онлайн. Женщине сказали срочно взять «зеркальный» кредит и перевести средства на «резервный» счет. Также звонивший запрещал потерпевшей рассказывать об этом разговоре.

По этим указаниям женщина оформила кредит, обналичила деньги и перевела их в течение двух дней через банкоматы на предоставленные счета. Когда собеседник перестал выходить на связь, она осознала обман и заявила в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.