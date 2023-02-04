Рязанцы сняли на видео ползающего таракана в «Барской пивнице»

В рязанском ресторане «Барская пивница» в ТД «Барс на Московском» посетители заметили тараканов. Видео ползающего по еде насекомого опубликовал паблик Rzn Life в субботу, 4 февраля.

В рязанском ресторане «Барская пивница» в ТД «Барс на Московском» посетители заметили тараканов. Видео ползающего по еде насекомого опубликовал паблик Rzn Life в субботу, 4 февраля.

«Тараканы ходят пешком, никого не стесняясь. Администратору сообщили, попросила переслать ей видео и всё, а официантка сказала, что руководство в курсе, но ничего не предпринимает, им даже самим падали с потолка в тарелки», — сообщается в посте.