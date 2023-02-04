Госпитализированному фигуристу Костомарову могут ампутировать пальцы

Лечащие врачи олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который находится в больнице, рассматривают различные варианты лечения спортсмена. Рассматривается вариант ампутации пальцев.

Лечащие врачи олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который находится в больнице, рассматривают различные варианты лечения спортсмена. Рассматривается вариант ампутации пальцев.

По данным «Спорт-Экспресса», хирурги считают, что этот вариант грозит отрывом тромба и перекрытием сосудом. При этом при отмирании тканей у человека может начаться сердечная недостаточность.

Врачи планируют провести ряд исследований и понаблюдать за состоянием Костомарова.

Напомним, в январе фигурист попал в больницу с пневмонией. Его перевели в реанимацию центра в Коммунарке и подключили к ИВЛ и ЭКМО. На фоне болезни у спортсмена начались проблемы с сердцем. Супруга Оксана Домнина рассказывала, что состояние Костомарова крайне тяжелое. Позже сообщалось, что состояние фигуриста улучшается.