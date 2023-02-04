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Парублев покинул пост руководителя паблика «Подслушано у водителей Рязани»
Георгий Парублев заявил, что покинул пост руководителя паблика «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте», и рассказал, что свяжет жизнь с госслужбой. Об этом он написал в группе ПУВР в пятницу, 3 февраля.

Георгий Парублев заявил, что покинул пост руководителя паблика «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте», и рассказал, что свяжет жизнь с госслужбой. Об этом он написал в группе ПУВР в пятницу, 3 февраля.

«Мой новый жизненный этап будет связан с государственной гражданской службой, службой во благо жителей Рязанской области. Я знаю, что многие меня поддерживают, для меня это бесценно! Но это и увеличивает груз ответственности, ответственности перед вами! И в новой деятельности я буду делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие!» — написал Парублев. Он добавил, что более 8 лет «Подслушано у водителей Рязани» развивалось и из маленькой группы автомобилистов выросло в самое крупное региональное автомобильное сообщество в стране.

«Были реализованы сотни проектов, за это время ПУВР помог тысячам людей. Мы вели активную общественную деятельность, отстаивая интересы автомобилистов. Выстраивали конструктивное взаимодействие и с органами исполнительной власти. Мы всегда стремились к результату, хотя и иногда не все получалось. Но самое главное, что мы никогда не отпускали руки, в любом вопросе выкладываясь по полной. Общественная деятельность в ПУВР обязательно будет продолжаться, только уже без меня», — сообщается в посте.