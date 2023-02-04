Минобороны сообщило о возвращении 63 военных из украинского плена

Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что россияне вернулись после сложного переговорного процесса.

С подконтрольной Киеву территории Украины вернулись 63 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что россияне вернулись после сложного переговорного процесса.

«В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица „чувствительной категории“, обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов», — пояснили в ведомстве.

Все военные уже находятся на родине. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, кроме того, дали возможность связаться с близкими.

Напомним, 8 января из украинского плена вернулись 50 российских военных.