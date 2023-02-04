Медведев заявил, что Россия готова применять все виды оружия в случае удара Украины

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ограничивает себя при ответе на нападение. Об этом он
«Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определенно сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия», — отметил Медведев.
Он напомнил, что такие действия соответствуют российским доктринам, включая Основы ядерного сдерживания.
«Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — сказал Медведев.
Он добавил, что западные политики ошибаются в утверждении, что передача Украине оружия для ударов по России поспособствует дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, результат будет прямо противоположный, так как никаких переговоров тогда не будет: «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».
Накануне США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. В него входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. При этом Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использовать оружие для ударов по Крыму.