Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
Вск, 05
-2°
Пнд, 06
-4°
ЦБ USD 70.38 0.34 04/02
ЦБ EUR 76.73 -0.23 04/02
Нал. USD 71.55 / 72.99 04/02 13:20
Нал. EUR 75.51 / 72.99 04/02 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
4 263
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
5 785
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
8 788
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
12 699
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Медведев заявил, что Россия готова применять все виды оружия в случае удара Украины
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ограничивает себя при ответе на нападение. Об этом он рассказал журналистке Надане Фридрихсон, опубликовавшей в своем Telegram-канале ответы на вопрос.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ограничивает себя при ответе на нападение. Об этом он рассказал журналистке Надане Фридрихсон, опубликовавшей в своем Telegram-канале ответы на вопрос.

«Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определенно сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия», — отметил Медведев.

Он напомнил, что такие действия соответствуют российским доктринам, включая Основы ядерного сдерживания.

«Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — сказал Медведев.

Он добавил, что западные политики ошибаются в утверждении, что передача Украине оружия для ударов по России поспособствует дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, результат будет прямо противоположный, так как никаких переговоров тогда не будет: «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».

Накануне США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. В него входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. При этом Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использовать оружие для ударов по Крыму.