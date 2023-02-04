Медведев заявил, что Россия готова применять все виды оружия в случае удара Украины

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ограничивает себя при ответе на нападение. Об этом он рассказал журналистке Надане Фридрихсон, опубликовавшей в своем Telegram-канале ответы на вопрос.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не ограничивает себя при ответе на нападение. Об этом он рассказал журналистке Надане Фридрихсон, опубликовавшей в своем Telegram-канале ответы на вопрос.

«Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определенно сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия», — отметил Медведев.

Он напомнил, что такие действия соответствуют российским доктринам, включая Основы ядерного сдерживания.

«Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — сказал Медведев.

Он добавил, что западные политики ошибаются в утверждении, что передача Украине оружия для ударов по России поспособствует дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, результат будет прямо противоположный, так как никаких переговоров тогда не будет: «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».

Накануне США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. В него входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. При этом Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использовать оружие для ударов по Крыму.