Медведев пригрозил возмездием в случае атаки Киева на Крым

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что если решение Киева атаковать Крым будет принято, это может привести к эскалации конфликта и применению Москвой любого оружия.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что если решение Киева атаковать Крым будет принято, это может привести к эскалации конфликта и применению Москвой любого оружия.

«Международное право уважает волю людей», — написал он на своей странице Twitter в субботу, 4 февраля. Пост политик написал на английском языке.

Медведев подчеркнул, что Крым — российский регион, и нападение на него означает нападение на Россию и эскалацию конфликта.

По его словам, руководству Киева следует понимать, что эти действия Россия встретит «неотвратимым возмездием с применением любого оружия».

Напомним, ранее Медведев заявил, что Россия готова применять все виды оружия в случае удара Украины.