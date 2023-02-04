Инструктор рязанского отделения Красного Креста приняла роды в самолете

Об этом сообщается в группе организации в соцсетях. Она возвращалась на самолете из Красноярска в пятницу, 3 февраля.

Инструктор по оказанию первой помощи рязанского отделения Красного Креста приняла роды на борту самолета. Об этом сообщается в группе организации в соцсетях.

Она возвращалась на самолете из Красноярска в пятницу, 3 февраля.

«Сегодня одной молодой паре очень повезло: с ними в самолете летела Ольга — наш инструктор по первой помощи. Благодаря Ольге на борту самолета на свет появился чудесный малыш», — сообщается в посте.