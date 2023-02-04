Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям в связи с непогодой

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области обратились к жителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области обратились к жителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«В связи с ухудшением погодных условий (выпадение снега, метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер) Госавтоинспекция обращает внимание всех автомобилистов: в зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Водителей призывают в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными фарами, в непогоду использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость.