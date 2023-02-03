«Вид сбоку»: в мэрии подтвердили запрет на наружную рекламу на общественном транспорте

Запрет связан «с целью приведения к единому стилю оформления внешнего вида подвижного состава муниципального предприятия».

В мэрии подтвердили запрет на наружную рекламу на общественном транспорте. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет «Вид сбоку».

В администрации Рязани изданию пояснили, что запрет связан «с целью приведения к единому стилю оформления внешнего вида подвижного состава муниципального предприятия».

Ранее о запрете наружной рекламы на общественном транспорте сообщили активисты.