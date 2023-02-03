В Сараевском районе из семьи забрали двух детей

После рейда полиции и органов опеки из семьи забрали двух детей и поместили в детское отделение межрайонной больницы.

В Сараевском районе из семьи забрали двух детей. Об этом пишет ИД « Пресса ».

После рейда полиции и органов опеки из семьи забрали двух детей и поместили в детское отделение межрайонной больницы.

«На момент проверки мама детей находилась, мягко говоря, в неадекватном состоянии», — рассказала инспектор по делам несовершеннолетних сараевской полиции Наталья Васечкина.

По ее словам, дети были «предназначены сами себе». Она добавила, что из семьи забрали четырехлетнюю девочку и годовалого мальчика.

«Пришлось их забрать из семьи, потому что там оставаться им было небезопасно. Детей поместили в больницу. Сейчас их здоровью ничего не угрожает», — добавила специалист.

Кроме того, во время проверки на еще четырех родителей составили административные протоколы по статье 5.35 части 1 КоАП РФ («Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию»).