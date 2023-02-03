В Рязанской области пропала 52-летняя Галина Федорова

О женщине ничего неизвестно с 25 января 2023 года.

В Рязанской области пропала 52-летняя Галина Федорова (Краснова). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Рязанской области».

О женщине ничего неизвестно с 25 января 2023 года. Она пропала в селе Меньшие Можары Сараевского района.

Приметы:нормальное телосложение, зеленые глаза, короткие волосы красного цвета. Одежда неизвестна.

Всех, кому известно о женщине, попросили обращаться по номера 8 800 700 54 52 или 112.