В Рязанской области потеплеет до +2 градусов

В субботу, 4 февраля, в региона ожидается облачная погода и небольшие осадки.

В Рязанской области потеплеет до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В субботу, 4 февраля, в региона ожидается облачная погода и небольшие осадки — снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -5, 0 градусов, днем -3, +2 градусов.