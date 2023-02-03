В Рязанской области мужчину осудили изнасилование девочки

В Рязанской области жителя Владимирской области осудили за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что 17 июля 2022 года в Туме Клепиковского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку, которую не знал ранее и под угрозой убийства изнасиловал ее и совершил «в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера», а после скрылся.

Мужчину нашли и задержали «в кратчайшие сроки». Его приговорили к 15 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму один миллион рублей.