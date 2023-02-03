В Рязанской области массово останавливают водителей

В пятницу, 3 февраля, в Рязанской области массово останавливают водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области сейчас проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управления ТС в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах массово останавливают машины для проверки водителей.