В Рязани задержали двух девушек, распространявших «синтетику»

В Рязани двух девушек 22 лет и 21 года задержали за распространение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Двух жительниц города ранее привлекали к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, им назначали наказание в виде лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Недавно полиции стало известно, что приятельницы продолжают заниматься преступным промыслом.

Сообщниц задержали на улице Забайкальской. У одной из девушек изъяли сверток с синтетическими наркотиками массой 49 граммов.

Установлено, что девушки передвигались по городу с наркотиками с целью закладки их в импровизированные тайники. Так, на улице Станкозаводской была обнаружена сделанная ими закладка массой около двух граммов.

Следователь Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Злоумышленниц задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.