Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
-1°
Сбт, 04
Вск, 05
-2°
ЦБ USD 70.04 -0.08 03/02
ЦБ EUR 76.96 0.74 03/02
Нал. USD 71.51 / 76 03/02 11:30
Нал. EUR 77.05 / 78.68 03/02 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
3 539
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
5 097
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
8 019
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
11 998
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани задержали двух девушек, распространявших «синтетику»

В Рязани двух девушек 22 лет и 21 года задержали за распространение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Двух жительниц города ранее привлекали к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, им назначали наказание в виде лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Недавно полиции стало известно, что приятельницы продолжают заниматься преступным промыслом.

Сообщниц задержали на улице Забайкальской. У одной из девушек изъяли сверток с синтетическими наркотиками массой 49 граммов.

Установлено, что девушки передвигались по городу с наркотиками с целью закладки их в импровизированные тайники. Так, на улице Станкозаводской была обнаружена сделанная ими закладка массой около двух граммов.

Следователь Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Злоумышленниц задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.