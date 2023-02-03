В Рязани возбудили уголовное дело после гибели рабочего на мусорном полигоне

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Рязани возбудили уголовное дело после гибели рабочего на мусорном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 26 ноября 2022 года на полигоне твердых бытовых отходов в Рязанском районе. Чтобы очистить кузов самосвала от мерзлого грунта машинист экскаватора начал наносить удары по кузову, а также встряхивать кузов гидросистемой подъемника. Из-за этого задний борт грузовика раскачало, водитель, наблюдавший за ходом работ, получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).