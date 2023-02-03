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В Рязани подвели итоги правозащитной работы областной организации Профсоюза работников здравоохранения России

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ осуществляет представительство и защиту индивидуальных и коллективных трудовых, а также иных связанных с ними социально-экономических и пенсионных прав работников отрасли здравоохранения. Итоги проведенной в 2022 году правозащитной работы подвели на состоявшемся на этой неделе президиуме организации.

В своей деятельности по защите социально-трудовых прав и законных интересов работников в 2022 году осуществлено 36 проверок работодателей и выявлено 771 нарушение трудового законодательства, 99% нарушений устранены работодателями в течение года.

Профсоюзом составлено 20 исковых заявлений в защиту прав работников. При непосредственном участии правового профсоюзного инспектора рассмотрено 11 дел, касающихся восстановления нарушенных прав работников отрасли. 70% судебных тяжб закончились принятием положительных решений в отношении членов Профсоюза, остальные находятся на рассмотрении.

Члены Профсоюза активно используют канал правовой поддержки: более пятисот обратившихся граждан получили ее в рамках личных обращений в Профсоюз, 100% обращений удовлетворено.

Рязанский Профсоюз здравоохранения не раз акцентировал свое внимание на экономической выгоде, которую получают члены Профсоюза, используя его возможности и поддержку специалистов. В 2022 году экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы Рязанской областной организации Профсоюза составила 2, 865 млн рублей.