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В Рязани неизвестный сел в чужую машину и избил водителя
После конфликта пострадавшему пришлось вызвать скорую помощь, которая доставила его в ОКБ с подозрением на переломы костей лица.

В Рязани неизвестный сел в чужую машину и избил водителя. Об этом пострадавший рассказал в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, около 15:45 на Московском шоссе. По словам автора поста, он находился в автомобиле на стоянке за заправкой «Ноев Ковчег», когда к нему подсел неизвестный мужчина.

«После моего вопроса кто он, он начал меня избивать и требовать деньги. Повторяю, что вижу его первый раз в жизни, даже не знаю его имени. Рылся в бардачке и моих личных вещах в автомобиле. Не давал мне подойти», — написал рязанец.

Мужчина добавил, что после конфликта ему пришлось вызвать скорую помощь, которая доставила его в ОКБ с подозрением на переломы костей лица.

Полиция начала проверку.