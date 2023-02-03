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В Рязани на месте «Барса на Есенина» откроется оптово-розничный комплекс
В нем будут представлены товары от рязанских компаний, всего около 70 торговых точек.

В Рязани на месте «Барса на Есенина» откроется оптово-розничный комплекс. Об этом сообщили в региональном минэкономразвития.

Комплекс расположится на первом этаже ТД «Барс» на площади в две тысячи квадратных метров. В нем будут представлены товары от рязанских компаний, всего около 70 торговых точек.

Напомним, супермаркет «Барс» закрыли в конце октября. Позже стало известно, что вместо него в торговом центре откроют новое торговое пространство.