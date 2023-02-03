В Рязани мужчина ограбил мужчину в кафе на улице Затинной

В Рязани мужчину ограбили в кафе на улице Затинной. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
54-летний мужчина находился днем в кафе в центре Рязани. Он хотел расплатиться за заказ, стал доставать деньги и в это время молодой посетитель выхватил у него портмоне и скрылся из заведения. В портмоне находилось около 25 тысяч рублей и банковские карты.
Выяснилось, что к преступлению причастен 26-летний житель села Шумашь, которого ранее судили за аналогичное преступление. По месту проживания он не появлялся и полицейские передали патрулям ориентировку на злоумышленника.
Через два дня мужчину задержали. Он находился в состоянии наркотического опьянения.
Выяснилось, что после ограбления мужчина скрывался у знакомых и тратил деньги на алкоголь и наркотики.
Также позже полиция установила, что мужчина является обвиняемым по уголовному делу о краже в крупном размере, дело находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде, но фигурант уклоняется от судебных заседаний.
Мужчину арестовали, ему грозит до шести лет лишения свободы.