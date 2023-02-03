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В Рязани гражданина Украины оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

В Рязани рассмотрели дело об административном правонарушении по факту публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. Об этом сообщил сайт Октябрьского районного суда.

Суд установил, что 34-летний гражданин Украины, проживающий на территории Рязанской области, находясь в продуктовом магазине, во время общения с персоналом сказал: «Я за Бандеру». Также он высказался о том, что «российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, убивают мирных граждан Украины», тем самым совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

В судебном заседании мужчина свою полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему административный штраф. Постановление не вступило в законную силу.