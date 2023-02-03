В Госдуме предложили разрешить наказывать мобилизованных без суда

В Госдуме предложили предоставлять военным право без решения суда помещать мобилизованных, совершивших дисциплинарные проступки, под арест с содержанием на гауптвахте. Об этом пишет « Парламентская газета ».

Отмечается, что помимо мобилизованных под взыскание подпадают контрактники, проходящих службу во время мобилизации и военного положения.

Как говорится в содержимом документа, которое опубликовало издание, дисциплинарный арест является крайней мерой. Срок наказания может достигать до десяти суток.