В Горроще из-за ремонта трубопровода ограничили движение транспорта

Ремонт трубопровода на улице Гоголя начали в пятницу, 3 февраля, в 13:00.

В Горроще из-за ремонта трубопровода ограничили движение транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 3 февраля, с 13:00 и до окончания ремонтных работы на улице Гоголя ограничили движение транспорта на участке от улицы Полетаева до улицы Братиславской.

Объезд организовали по улицам Чернышевского и Островского. Место ремонтных работ огородили и установили предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.