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В БСМП не согласились с замечаниями в работе травмпункта, указанные рязанскими журналистами
Ранее журналист РЗН. инфо рассказал об отсутствии навигации проезда к травмпункту, о запрете въезда через ближайшие к травмпункту ворота, всего одну исправную коляску в травмпункте и далеко расположенный кабинет рентгена относительно кабинета первичного приема.

В пресс-службе БСМП не согласились с замечаниями в работе травмпункта, который находится на территории больницы. Ранее журналист РЗН. инфо рассказал об отсутствии навигации проезда к травмпункту, о запрете въезда через ближайшие к травмпункту ворота, всего одну исправную коляску в травмпункте и далеко расположенный кабинет рентгена относительно кабинета первичного приема.

Пресс-служба БСМП заявила, что не принимает критику редакции. По мнению учреждения, стенда, который называется «схема проезда» достаточно. В дневное время стенд выглядит так.

А так стенд выглядит в 17 часов. Схема проезда не освещается. Напомним, что в пик гололеда, в начале января, темно было уже в 16 часов.

В БСМП не стали объяснять, почему не пропускают через ворота личный транспорт, на котором родственники или такси привозят рязанцев с вывихами или переломами. Травмированные люди не пытаются разобраться в схеме проезда, тем более, что травмпункт находится в нескольких десятков метров от закрытого КПП. Они выходят из машин и с помощью родственников и неравнодушных людей ковыляют в регистратуру. Указателей объезда, что входит в понятие навигации, в БСМП нет.

Также в БСМП ответили, что за сам травмпункт отвечает ОКБ имени Семашко. Оказывается, травмпункт был временно перенесен с улицы Никулина на улицу Стройкова. Вопросы по оснащению травмпункта редакции предложили задать главному врачу ОКБ имени Семашко Людмиле Сорокиной.