В Белом доме опровергли переговоры о передаче части украинской территории России
По информации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, предложение было частью «мирного урегулирования» конфликта на Украине.
В Белом доме опровергли переговоры о передаче части украинской территории России. Об этом пишет
Накануне швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что директор ЦРУ Уильям Бернс в январе предлагал передать России 20% территории Украины. Предложение было частью «мирного урегулирования» конфликта. По информации издания, Киев и Москва предложение отвергли.
Информацию также опровергли в руководстве США. Зампредставителя Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт назвал слухи о предложении Бернса от лица Белого дома «абсолютно ложными». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский не стал «комментировать слухи» из СМИ, пишет Newsweek.