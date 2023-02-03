В Белом доме опровергли переговоры о передаче части украинской территории России

По информации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, предложение было частью «мирного урегулирования» конфликта на Украине.

В Белом доме опровергли переговоры о передаче части украинской территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

Накануне швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что директор ЦРУ Уильям Бернс в январе предлагал передать России 20% территории Украины. Предложение было частью «мирного урегулирования» конфликта. По информации издания, Киев и Москва предложение отвергли.

Информацию также опровергли в руководстве США. Зампредставителя Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт назвал слухи о предложении Бернса от лица Белого дома «абсолютно ложными». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский не стал «комментировать слухи» из СМИ, пишет Newsweek.