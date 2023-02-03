Умер французский модельер Пако Рабан

Модельер умер в своем доме в деревне Портсаль на северо-западе Франции. Пако Рабану было 88 лет.

Умер французский модельер Пако Рабан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Le Télégramme.

Модельер умер в своем доме в деревне Портсаль на северо-западе Франции. Пако Рабану было 88 лет.

Он стал известным в 1960-е года, после того как в 1966 году представил в Париже свою первую коллекцию. Это была одежда из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла.

Также он Пако Рабан был основателем одноименного дома моды. Сообщается, что с 1999 года он почти не принимал участия в публичных мероприятиях.

Причина смерти не называется.

Напомним, в конце декабря 2022 года умерла британский модельер Вивьен Вествуд.