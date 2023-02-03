У рязанца изъяли старинный пистолет «Браунинг» с патронами к нему

Пистолет Browning М1922 выпускался в Бельгии и состоял на вооружении армий и правоохранительных органов нескольких европейских стран, в том числе и Германии. Оружие могло попасть в Россию в качестве трофея после Великой Отечественной войны.

У рязанца изъяли старинный пистолет Browning с патронами к нему. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В одном из сел Рязанского района оперативники провели разрешенный судом обыск дома у 43-летнего местного жителя. В хозпостройке нашли нарезной пистолет Browning М1922 калибра 7,65×17 мм, а также шесть патронов к нему. Экспертиза показала, что оружие пригодно к стрельбе.

Владелец пистолета рассказала, что ухаживал на оружием и иногда брал с собой в дальние поездки для личной безопасности.

Уточняется, что пистолет Browning М1922 выпускался в Бельгии и состоял на вооружении армий и правоохранительных органов нескольких европейских стран, в том числе и Германии. Оружие могло попасть в Россию в качестве трофея после Великой Отечественной войны.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).