Стали известны подробности пожара на улице Большой в Рязани

Сообщение о возгорании поступило в ночь на пятницу, 3 февраля, в 03:48. На тушение выезжала одна единица техники и четыре человека личного состава.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали подробности пожара на улице Большой в Рязани.

Сообщение о возгорании поступило в ночь на пятницу, 3 февраля, в 03:48. На тушение выезжала одна единица техники и четыре человека личного состава.

Площадь пожара составила девять квадратных метров, возгорание локализовали в 04:03, ликвидировали в 04:20.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее очевидцы в соцсетях выложили видео и рассказали, что загорелся киоск.