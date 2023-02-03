Стали известны подробности пожара на улице Большой в Рязани
Сообщение о возгорании поступило в ночь на пятницу, 3 февраля, в 03:48. На тушение выезжала одна единица техники и четыре человека личного состава.
В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали подробности пожара на улице Большой в Рязани.
Сообщение о возгорании поступило в ночь на пятницу, 3 февраля, в 03:48. На тушение выезжала одна единица техники и четыре человека личного состава.
Площадь пожара составила девять квадратных метров, возгорание локализовали в 04:03, ликвидировали в 04:20.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее очевидцы в соцсетях выложили видео и рассказали, что загорелся киоск.