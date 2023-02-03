Рязанские газовики в 2022 году выявили 168 фактов несанкционированного вмешательства в работу счетчиков газа

В 2022 году в ходе проверок газоиспользующего оборудования специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили 168 случаев некорректной эксплуатации прибора учета газа. Об этом сообщили в организации.

Абонентам в общей сложности доначислили к оплате 8,1 млн рублей.

«Вмешательство в работу прибора учета газа делает счетчик непригодным к эксплуатации. При выявлении подобного нарушения абоненту производится перерасчет платы за газ. Расчет делается со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения. Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства, потребителю делают перерасчет платы за последние шесть месяцев по нормативам потребления», — отметили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

«Вмешательство в работу прибора учета может привести к его поломке и, как следствие, возникновению утечки газа, что в свою очередь создает угрозы жизни и здоровью людей», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.