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Рязанская область получит еще 5,3 миллиона рублей на догазификацию
Дополнительное финансирование одобрила комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований 1 февраля. Деньги выделят из резервного фонда Правительства.

Рязанская область получит еще 5,3 млн рублей на догазификацию. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Дополнительное финансирование одобрила комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований 1 февраля. Деньги выделят из резервного фонда Правительства. На них газ проведут еще к 61 дому.

С начала действия проекта заключили 5 807 договоров на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств собственников. Из них 4 999 договоров уже выполнили.

В Рязанской области по инициативе губернатора Павла Малкова в конце декабря 2022 года приняли закон, согласно которому отдельным категориям граждан положены субсидии в размере 100 тысяч рублей на догазификацию дома. Речь идет о технологическом присоединении газового оборудования жилых помещений. Для льготных категорий граждан, у кого уже проведен газ, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 50% фактически произведенных расходов по газификации, но не более 30 000 рублей. За такими выплатами обратились более 20 человек.

Глава региона Павел Малков отметил, что догазификация очень востребована в Рязанской области, особенно в отдаленных населенных пунктах. «Социальная газификация для региона является одним из приоритетов. Выделение дополнительных средств позволит быстрее выполнить очередной этап программы. Природный газ имеет неоспоримые преимущества: относительно низкая стоимость, тепло и уют в домах рязанцев, надежность, экологичность. Важно ускорить темпы работ. Люди этого ждут. Уже на ближайшем заседании правительства дополнительно рассмотрим этот вопрос», — подчеркнул Малков.