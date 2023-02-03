РГАТУ посетила делегация из Беларуси

Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева с официальным визитом посетила делегация в составе представителей Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии, предприятий «Технологии земледелия» и «ИТЭЛМА СП». Об этом сообщила в вузе.

Гости встретились с руководством университета по вопросам взаимодействия и сотрудничества. Для них провели семинар-совещание с руководителями организаций, круглый стол с участием ведущих специалистов предприятий агропромышленного комплекса Рязанской области и познакомили с университетом.

С делегацией достигли договоренности о создании на базе кафедры агрономии и агротехнологии совместной научно-исследовательской лаборатории «Точное земледелие». Кроме того, во время встречи обсудили возможности повышения квалификации, организации стажировок и обучения преподавателей и студентов университета на предприятиях «Технологии земледелия» и «ИТЭЛМА СП» республики Беларусь.

«Официальный визит делегации Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии позволил наметить наиболее перспективные направления сотрудничества двух вузов», — отметили в РГАТУ.