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РГАТУ посетила делегация из Беларуси

Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева с официальным визитом посетила делегация в составе представителей Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии, предприятий «Технологии земледелия» и «ИТЭЛМА СП». Об этом сообщила в вузе.

Гости встретились с руководством университета по вопросам взаимодействия и сотрудничества. Для них провели семинар-совещание с руководителями организаций, круглый стол с участием ведущих специалистов предприятий агропромышленного комплекса Рязанской области и познакомили с университетом.

С делегацией достигли договоренности о создании на базе кафедры агрономии и агротехнологии совместной научно-исследовательской лаборатории «Точное земледелие». Кроме того, во время встречи обсудили возможности повышения квалификации, организации стажировок и обучения преподавателей и студентов университета на предприятиях «Технологии земледелия» и «ИТЭЛМА СП» республики Беларусь.

«Официальный визит делегации Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии позволил наметить наиболее перспективные направления сотрудничества двух вузов», — отметили в РГАТУ.