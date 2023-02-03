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Присяжные признали Фургала виновным в организации двух убийств и покушения

Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по трем эпизодам — организации двух убийств и одного покушения. Об этом передает РИА Новости.

Присяжные решили, что Фургал не заслуживает снисхождения, а также признали виновными других фигурантов дела.

Под конец выступления старшины коллегии Фургал стад громко стыдить присяжных за вердикт.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года.

По версии следствия, он и его компаньон Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов, в состав которой вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев. Они за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.

Следствие считает, что Кадыров в в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома, но последнему удалось выжить.

Из-за спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил его.

Следствие также считает, что для того, чтобы скрыть преступление, Палей убил мужчину, входившего в окружение Фургала, который знал о произошедшем.

Фургал не признает вину. Ему грозит пожизненное лишение свободы.