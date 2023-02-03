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Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск

Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского бороться за Артемовск. Об этом сообщается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер».

"Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать", — говорится в сообщении.

Пригожин заявил, что украинский народ не простит Зеленскому сдачи Артемовска частной военной структуре.

«Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — добавил основатель группы «Вагнера».