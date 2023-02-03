Президент рязанского отделения РСПП Александр Жукаев встретился с представителями Арбитражного центра при РСПП

На совещании обсудили вопросы по организации взаимодействия между входящими субъектами и Арбитражным центром при РСПП.

В пятницу, 3 февраля, состоялась встреча президента рязанского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Жукаева с руководителем офиса центрального окружного отделения Арбитражного центра при РСПП в Рязанской области Андреем Тупиковым и его заместителем Натальей Маркиной. На совещании обсудили вопросы по организации взаимодействия между входящими субъектами и Арбитражным центром при РСПП.

Региональное представительство открыли в Рязанской области в апреле 2022 года с основной целью — упростить процедуры разрешения гражданско-правовых споров, возникающих в деятельности хозяйственных субъектов. Другими словами, оно выполняет функции третейского суда.

Центр помогает профессионально и конфиденциально разрешить споры, возникающие между предпринимательскими сообществами. Кроме того, в случае невыполнения одной из сторон спора обязанностей по решению третейского суда, другая сторона сможет без всяких затруднений получить исполнительные листы в Арбитражном суде Рязанской области и судах общей юрисдикции, чтобы в принудительном порядке обязать другую сторону исполнить решение суда. Это закреплено нормами Арбитражного процессуального и Гражданского процессуального кодексов РФ. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежащим оспариванию.

Контакты Арбитражного центра при РСПП:

Тел: +7 (910) 574-25-26 , +7 (980) 501-14-45