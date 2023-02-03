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«Новая газета»: появились еще двое подозреваемых в «деле Фурфурака»

В пятницу, 3 февраля, Железнодорожный суд Рязани избрал меру пресечения трем подозреваемым, проходящим по «делу Фурфурака». Об этом пишет «Новая газета».

Первым оказался Артур Сидоров. Следователь изначально просил заключить Сидорова под стражу, но позже изменил ходатайство и попросил продлить задержание на 72 часа. Суд удовлетворил пользу. Также в СИЗО решили отправить Владимира Арцыбашева.

Вторым подозреваемым оказался Евгений Алексеев. «Новая газета» заявила, что по ходатайству следователя суд решил заключить его под стражу.

Напомним, начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака задержали 1 февраля. В Ростове одновременно задержали экс-советника вице-губернатора Грекова — Владимира Арцыбашева. Позже его привезли в Рязань.

2 февраля Фурфурак покинул здание суда вместе с адвокатом.