Малков рассказал о планах по модернизации госпиталя для ветеранов войн в Солотче

Ежегодно в госпитале проходят лечение 2 100 человек.

Павел Малков рассказал о планах по модернизации госпиталя для ветеранов войн в Солотче. Тему обсудили на заседании круглого стола по вопросам оказания медпомощи в госпитале. Встреча прошла на базе второго терапевтического отделения госпиталя для ветеранов войн, которое расположено в Солотче.

Главный врач Наталья Осычная рассказала, что ежегодно в госпитале проходят лечение 2 100 человек, из них 80% с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы.

Осычная отметила, что отделение госпиталя в Солотче имеет хорошую материально-техническую базу, двухместные палаты, столовую и пищеблок. Предусмотрены кабинеты медико-социально-психологического консультирования, светоэлектролечения, теплолечения, ингаляторий, водолечебница, а также зал лечебной физкультуры. На заседании обсуждались вопросы развития госпиталя. Речь шла о замене инженерных коммуникаций, капремонте пищеблока, обновлении оборудования, реконструкции палат, благоустройстве территории. Павел Малков сообщил, что усиление материально-технической базы учреждения продолжится. Глава региона подчеркнул, что лечение и реабилитацию в госпитале теперь будут проходить рязанцы — участники СВО.

«Место прекрасное. Потенциал большой. Нужно все привести порядок. Будем осовременивать госпиталь, накачивать новейшим оборудованием. Скоро начнем готовить поправки в бюджет. Средства на эти цели надо предусмотреть», — сказал губернатор.

Глава региона сказал, что в первую очередь проведут реконструкцию системы водоотведения и доступ в интернет. Также около госпиталя оборудуют уличную площадку с тренажерами и тропы для терренкура.