Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 4 февраля в рязанском цирке стартует новая программа «Загадка старой игрушки». В основе сюжета — увлекательная история юной героини, способной увидеть вокруг необыкновенное и удивительное благодаря старинной игрушке, подаренной бабушкой. В представлении участвуют белые тигры под руководством обладательницы золотой короны международного фестиваля «Принцесса цирка» Алисы Нестеровой, а также обладатели высших международных цирковых наград — акробаты-вольтижеры под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова.

В театре кукол покажут спектакли для детей «Колобок, или в гости к бабушке», «Мойдодыр» и «Сказки Пушкина».

Также для юных зрителей артисты ТЮЗа покажут спектакль «Золотая рыбка». Представление пройдет в рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. Непосредственными участниками действия становятся юные зрители, которые помогают старику тянуть невод, призывают рыбку, отгадывают загадки, но взрослые тоже получат заряд хорошего настроения и посмеются от души.

В театре драмы покажут музыкальную сказку «Дочь пирата». Это сказка с песнями, пиратскими танцами и пушечными выстрелами. Много приключений предстоит пережить героям этой пиратской истории, пока они не доберутся до счастливого конца истории.

В концертном зале рязанской филармонии пройдет концерт «И песнь свою отправляя в полет, помните!» Артисты Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова исполнят танцевальные и вокальные композиции военных лет в сопровождении документальной видеохроники.

В камерном зале рязанской филармонии выступит «Михаил Лидский (фортепиано) с сольной программой «Великие романтики. Шуман. Брамс». Его называют пианистом высшей пробы, музыкантом редкого обаяния, артистом со своим стилем и почерком. Каждое выступление неизменно отличается своеобразием интерпретаций и неожиданностью трактовок.

В театре драмы продолжается премьера спектакля «Доходное место» — комедия по произведению Александра Островского. В центре повествования извечный вопрос что важнее — материальное благополучие или личные убеждения.

На сцене рязанской филармонии артисты ТЮЗа покажут спектакль «Семейка Краузе». Ограбление, шантаж, пирожки с просроченным мышьяком, тщетные попытки избавиться от трупа, неисправная электропроводка, угрожающие кредиторы и назойливые соседи, забавные перевоплощения и курьезные недоразумения — это и много другое ждет зрителей.

В клубе Deep пройдет вечеринка «Вечер встречи выпускников». Специальный гость — Mikis. Это один из лучших мэш-ап диджеев стран СНГ, один из лучших ремикс-мейкеров России, саунд-продюсер. Автор сотен хитовых ремиксов, авторских треков и мэш-апов, которые играет огромное количество ди-джеев по всему миру.

В арт-пабе «Бочка» выступят яркие представители рязанской метал сцены Re-AnimatoЯ и GROBUT NEERG. «Любишь потяжелее? Любишь чтобы соляки были забойные и вокал рвал душу? Тогда тебе точно к нам!»

В арт-клубе ПЛОЩАДКА пройдет «Актуальный Металл-фест». На фестивале выступят рязанские группы Na Ume, ПD, MeatBeatBot, MadDarwin.

В рязанском музыкальном театре покажут мюзикл «Призрак замка Кентервиль» композитора Владимира Баскина и либреттиста Вячеслава Вербина по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское приведение».

В ДК «Приокский» артисты Народного молодежного любительского театра «Нюанс» (режиссер Лилия Черно-Иваненко) покажут детективную трагикомедию по пьесе французского драматурга Робера Тома «Восемь любящих женщин».

На сцене театра драмы пройдет спектакль «Любовь и голуби» — всенародно любимая комедия и всенародно любимые актеры. Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений «звезд» российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих «звезд» (сериалы «Молодежка» и «Вечный отпуск»).

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