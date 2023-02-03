Директором рязанского художественного музея стала Валерия Масловская

Ранее сотрудники музея обратились к Павлу Малкову с просьбой не увольнять директора Марину Котову, но договор с ней продлевать не стали.

Директором рязанского художественного музея стала Валерия Масловская. Об этом пишет «Новая газета».

Ранее Валерия Масловская занимала пост заместителя министра культуры региона, курировала экономический блок в минкульте.

Напомним, сотрудники музея обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой не увольнять директора Марину Котову. Но договор с ней продлевать не стали.

Ранее контракт также не стали продлевать с директором областной филармонии Еленой Буняшиной.