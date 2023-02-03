Bloomberg сообщил, что украинские войска скоро могут отступить из Артемовска

Официальные лица из Соединенных Штатов и европейских стран заявили, что украинские войска скоро могут отступить из Артемовска. Об этом сообщил Bloomberg, передает RT .

Агентство отмечает, что вооружение, поставленное западными странами, не помогает армии Украины осуществлять наступление.

В сообщении говорится, что Украине, возможно, придется скоро вывести войска из Артемовска, чтобы «собрать ресурсы для весеннего наступления на юге».