Bloomberg сообщил, что украинские войска скоро могут отступить из Артемовска
Официальные лица из Соединенных Штатов и европейских стран заявили, что украинские войска скоро могут отступить из Артемовска. Об этом сообщил Bloomberg, передает
Агентство отмечает, что вооружение, поставленное западными странами, не помогает армии Украины осуществлять наступление.
В сообщении говорится, что Украине, возможно, придется скоро вывести войска из Артемовска, чтобы «собрать ресурсы для весеннего наступления на юге».