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Арцыбашева задержали по подозрению в хищении 16 млн рублей
В рязанском управлении МВД возбудили уголовное дело за мошенничество.

Утром 1 февраля сотрудники ФСБ задержали экс-советника бывшего вице-губернатора Игоря Грекова по подозрению с махинациями при закупках уборочной и снегоуборочной техники. Об этом сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в рязанском управлении МВД возбудили уголовное дело за мошенничество. Отмечается, что речь идет о хищениях 16 миллионов рублей, выделенных на благоустройство.

Ранее в Рязани задержали начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака и его подчиненных. Позже суд отказал в его аресте.

По данным «Интерфакс-Центр», чиновников подозревают в махинациях при закупках уборочной и снегоуборочной техники.

Фото TG-канал «Выстрел в голову»