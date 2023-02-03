Арцыбашева задержали по подозрению в хищении 16 млн рублей
В рязанском управлении МВД возбудили уголовное дело за мошенничество.
Утром 1 февраля сотрудники ФСБ задержали экс-советника бывшего вице-губернатора Игоря Грекова по подозрению с махинациями при закупках уборочной и снегоуборочной техники. Об этом сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По словам источника, в рязанском управлении МВД возбудили уголовное дело за мошенничество. Отмечается, что речь идет о хищениях 16 миллионов рублей, выделенных на благоустройство.
Ранее в Рязани задержали начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака и его подчиненных. Позже суд отказал в его аресте.
По данным «Интерфакс-Центр», чиновников подозревают в махинациях при закупках уборочной и снегоуборочной техники.
Фото TG-канал «Выстрел в голову»