Арцыбашева отправили в СИЗО

Арцыбашев проходит подозреваемым по «делу Юрия Фурфурака».

В пятницу, 3 февраля, в Рязани Железнодорожный суд принял решение отправить в СИЗО Владимира Арцыбашева — экс-советника бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Об этом пишет «Новая газета».

Арцыбашев проходит подозреваемым по «делу Юрия Фурфурака».

Также 3 февраля меры пресечения избрали еще двум подозреваемым по делу.

Фурфурака следователи просили взять под домашний арест. Суд отказал и 2 февраля чиновника освободили. Он покинул здание суда вместе с адвокатом.

Напомним, чиновников подозревают в махинациях при закупках уборочной и снегоуборочной техники.