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Валерия Дмитриева назначили главой администрации Сараевского района

Во вторник, 28 февраля, в Сараевском районе главой администрации назначили Валерия Дмитриева. Об этом пишет ИД «Пресса».

Валерия Дмитриева назначили главой администрации района сроком на пять лет.

«У Сараевского района огромный потенциал, уже многое сделали, но еще больше предстоит сделать. И я буду работать над тем, чтобы муниципалитет стал еще лучше. В приоритете — участие в федеральных и областных программах, увеличение собственных доходов района. Надеюсь на вашу помощь. Мы одна команда и, думаю, у нас все получится», — прокомментировал Дмитриев.