Валерия Дмитриева назначили главой администрации Сараевского района

Во вторник, 28 февраля, в Сараевском районе главой администрации назначили Валерия Дмитриева. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Валерия Дмитриева назначили главой администрации района сроком на пять лет.

«У Сараевского района огромный потенциал, уже многое сделали, но еще больше предстоит сделать. И я буду работать над тем, чтобы муниципалитет стал еще лучше. В приоритете — участие в федеральных и областных программах, увеличение собственных доходов района. Надеюсь на вашу помощь. Мы одна команда и, думаю, у нас все получится», — прокомментировал Дмитриев.