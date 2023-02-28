В США рассказали, куда сбежит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сбежит в США после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку киевского режима. Об этом сообщил в интервью экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА Новости .

В личном блоге на YouTube Макгрегор прокомментировал, что военные операции Вашингтона ограничены, поскольку американская армия обеспечивает поддержку с воздуха, а затем выводит войска, добившись своих целей, и оставляет союзника на суше наедине с вражескими войсками.

«Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что-то же самое произойдет и на Украине», — резюмировал полковник.

По его словам, после прекращения военной поддержки США президент Украины сбежит в Америку.

«Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами», — спрогнозировал Макгрегор.