В среду в Рязани отключат воду на восьми улицах
В среду, 1 марта, в Рязани отключат воду на восьми улицах. Об этом сообщил
С 9:00 до 13:00 воды не будет по адресам:
- улица Затинная, дома №№ 64-68, 72-76, № 64а (ЦТП);
- проезд Речников, дом № 5/9.
С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:
- улица Гагарина, дом № 83а, дом № 83б (ЦТП);
- улица Островского, дом № 32 корпус 2;
- улица Черновицкая, дома № 10, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6;
- улица Стройкова дом № 65 корпус 2 (детский сад № 85).
Подвоз технической воды будет организован с 10:00 по адресу: улица Черновицкая, дом 6 корпус 2.
С 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:
- улица Бронная, дом № 14;
- улица Октябрьская, дома №№ 47, 48/16, 50, 52, 54.