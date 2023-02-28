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В среду в Рязани отключат воду на восьми улицах

В среду, 1 марта, в Рязани отключат воду на восьми улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 9:00 до 13:00 воды не будет по адресам:

  • улица Затинная, дома №№ 64-68, 72-76, № 64а (ЦТП);
  • проезд Речников, дом № 5/9.

С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:

  • улица Гагарина, дом № 83а, дом № 83б (ЦТП);
  • улица Островского, дом № 32 корпус 2;
  • улица Черновицкая, дома № 10, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6;
  • улица Стройкова дом № 65 корпус 2 (детский сад № 85).

Подвоз технической воды будет организован с 10:00 по адресу: улица Черновицкая, дом 6 корпус 2.

С 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

  • улица Бронная, дом № 14;
  • улица Октябрьская, дома №№ 47, 48/16, 50, 52, 54.